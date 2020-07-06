«За пару минут дом превратился в пылающий факел». Пожар случился в Волковысском районе

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Около 21.30 5 июля на пульт спасателей поступил сигнал: горит дом в деревне Дрогичаны Волковысского района. Сообщение поступило от мужчины, проживающего на соседнем подворье. Об этом сообщает портал Гродненского областного управления МЧС. Буквально за несколько минут дом превратился в пылающий факел. В горящем помещении находился хозяин жилья - мужчина 1960 года рождения проживал один. Он предпринял попытку самостоятельно справиться с возгоранием, в результате чего получил ожоги около 20% тела. В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован в реанимацию центральной районной больницы.

В результате пожара полностью уничтожена кровля здания, существенно пострадало перекрытие деревянной его части, нанесен ущерб стенам, выгорело находящееся в помещении имущество. Причины пожара в настоящее время устанавливаются, основная версия - неосторожность при курении.

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