2020-07-06T16:56:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обзвонил всех, кого вспомнил»: Телефонный террорист угрожал взрывами от Барановичей до Минска

Правоохранители Брестской области вычислили лжеминера
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанин минимум раз в год обзванивал экстренные службы с сообщением о лжеминированиях. Фото: pixabay.com.Сельчанин минимум раз в год обзванивал экстренные службы с сообщением о лжеминированиях. Фото: pixabay.com.
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О том, что вечером в воскресенье, 5 июля, по контакт-центрам и экстренным службам прокатилась волна звонков о «минированиях», сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

- Один из звонков поступил в контакт-центр БелЖД. Звонивший мужчина сказал, что на территории Барановичского района у станции Мордичи готовится ЧП. Спустя небольшой промежуток времени звонки с аналогичными сообщениями поступали операторам других экстренных служб в Минске и Барановичах, - проинформировала пресс-служба.

Пока саперы проверяли обозначенные участки пути, где не было найдено ни взрывных устройств, ни взрывоопасных веществ, оперативники транспортной милиции нашли «телефонного хулигана».

- Звонки о лжеминированиях осуществил 34-летний сельчанин из Барановичского района. В момент задержания мужчина был пьян, его поместили в изолятор, - добавили в МВД.

К слову, подозреваемый - неисправимый «телефонный террорист. За последние 2 года его дважды уличали в лжеминированиях, а кроме того, составляли административные протоколы за оскорбление правоохранителя и неповиновение его законным требованиям.

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Идет проверка: саперы работают в школах, торговых центрах и в музее (видео; подробности).

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