Граждане обращались в МВД по поводу брутальных массовых задержаний. Ведомство опубликовало ответ

Изменить размер текста: A A

В Министерство внутренних дел поступают обращения от граждан, в которых те просят разъяснить причины и правовые основания массовых задержаний тех, кто участвовал в мероприятиях в ходе избирательной кампании и сбора подписей.

В ответе МВД подчеркивается, что инициативным группам по сборам подписей разрешено проводить массовые мероприятия исключительно в форме пикетов и только в тех местах, которые не запрещены местными властями. Сами участники этих мероприятий обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации, установленные запреты и ограничения.

- Представители органов внутренних дел заблаговременно информируют участников, в том числе с использованием средств усиления речи, о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также возможности применения в отношении них физической силы и специальных средств. Лица, продолжающие нарушать данный порядок, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством, - комментируют в МВД.

Ответили в ведомстве и на вопросы о том, почему его сотрудники иногда работают в штатском, а не в форме, и не представляются во время задержаний.

В частности подчеркивается, что несение службы по охране общественного порядка, как правило, организовывается в установленной форме одежды. Однако, исходя из специфики выполняемых задач, руководитель может принять решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде. Действующему законодательству это не противоречит.

При обращении к гражданину сотрудник МВД по общему правилу должен представиться, сообщить свои звание и фамилию.

- Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться, - говорится в ответе правоохранителей.

Кроме того, в нем подчеркивается: сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства. Посягательство на сотрудников милиции в любых формах влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В июне в Беларуси прошли задержания во время пикетов по сбору подписей. Самые массовые пикеты - в Минске и Гомеле (подробности - здесь)