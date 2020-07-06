Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц

Журналист признался, что в первый раз он брал интервью босиком у босого президента. Фото: стоп-кадр | видео АТН.

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«Комсомолка» ранее сообщила о том, что в телефильме АТН о журналистах президентского пула появилась много эксклюзивных кадров и секретов о действующем президенте Беларуси.

Так еще один «секрет» раскрыл Андрей Кривошеев, корреспондент АТН. В фильме журналист пула рассказал детали, по его словам, одной из самых запоминающихся его командировок - переговоров Путина И Лукашенко в Сочи (Прим.: в феврале 2020 года).

После переговоров, которые, увы, не были отмечены громкими заявлениями, журналист получил возможностью эксклюзивного интервью с Лукашенко. Накануне ему предложили выбрать вопрос из «папки проблемных вопросов», которые были перед президентом во время переговоров. Информация была получена, и интервью прошло успешно, но изюминка осталась за кадром. Любопытная деталь была в том, что президент на этом интервью был босиком.

- Президент сказал, что мы здесь дома. Он уважает труд уборщиц, поэтому - он босиком. А я ответил, что для меня, как журналиста, который работал с президентами, это будет, на самом деле, первый раз в жизни, когда и я, и глава государства будем босиком во время интервью, - признался Кривошеев.

На кадрах, которые попали в сеть (Прим.: 41-й минуте фильма), Лукашенко уже из лифта выходит без обуви - только в черных носках. Затем, здороваясь за руку с журналистом, по мраморному полу переходит к креслам и журнальному столику - месту беседы. И действительно, все интервью тогда и интервьюируемый, и интервьюер провели босиком. Вытянутые ноги президента стояли на ковре.

- В этом и проявляется открытость Александра Лукашенко, о которой часто говорят журналисты, - говорится за кадром.

Кстати, без обуви и оператор видеокамеры, который также попал в эксклюзивную запись.

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