2020-07-06T17:44:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Главу ЦИК Лидию Ермошину признали потерпевшей по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Сергея Тихановского

Об этом рассказала сама глава Центризбиркома
Виктор ПАЖИТОК
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Лидия ЕрмошинаЛидия ЕрмошинаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщает БелаПАН, цитируя слова Лидии Ермошиной, для дачи показаний ее вызвали в Следственный комитет около двух недель назад.

- Это было вскоре после написания заявления, недели две назад. Признали потерпевшей. Я говорила то же самое, что уже все слышали: что господин Тихановский угрожал прийти ко мне домой без моего согласия, что является давлением и угрозой моей безопасности, - сказала глава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, во время заседания ЦИК, которое прошло еще 4 июня, Лидия Ермошина проинформировала о том, что подала в следственные органы заявление, в котором просит рассмотреть, «не укладываются ли действия Тихановского в статью 191 УК» (воспрепятствование работе ЦИК. - Авт.). Как отметила Лидия Михайловна, заявление она написала после того, как услышала одно из заявлений Тихановского, в котором он, кроме прочего, говорит о том, что возглавляемая им инициативная группа планирует поставить пикет возле дома Ермошиной.

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