Более 360 тысяч рублей излишек лишилось одно из предприятий ДРСУ

Виновного нашли. На протяжении 8 лет деньги припрятывала бухгалтер предприятия

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Отделом борьбы с экономическими преступлениями Брестской области проведена проверка, как израсходованы бюджетные средства, которые выделялись для развития и содержания автомобильных дорог Ляховичского района. Им удалось выяснить причастность главного бухгалтера, работающего в местном дорожном ремонтно-строительном управлении, к исчезновению финансовых средств, которые были выделены госпрограммой.

- 8 лет 55-летняя бухгалтер, используя свое служебное положение, увеличивала заработные платы сотрудникам предприятия. Ею были сфальсифицированы суммы в платежках и списках перечисления средств. Руководство управления подписывало документы, и деньги направлялись в различные банки. По итогу, на счета подозреваемой приходили зарплаты, премии и отпускные, которые были в разы больше полагающихся, - пояснили в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

Благодаря финансовым махинациям, сумма излишек бухгалтера составила более 360 тысяч рублей. Действиям подозреваемой уже дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой частично возмещен ущерб.

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