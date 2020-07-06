2020-07-06T17:57:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Более 360 тысяч рублей излишек лишилось одно из предприятий ДРСУ

Виновного нашли. На протяжении 8 лет деньги припрятывала бухгалтер предприятия
Сергей Диндиков
Поделиться:
Действиям подозреваемой уже дана правовая оценка. Возбуждено уголовное делоДействиям подозреваемой уже дана правовая оценка. Возбуждено уголовное делоФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Отделом борьбы с экономическими преступлениями Брестской области проведена проверка, как израсходованы бюджетные средства, которые выделялись для развития и содержания автомобильных дорог Ляховичского района. Им удалось выяснить причастность главного бухгалтера, работающего в местном дорожном ремонтно-строительном управлении, к исчезновению финансовых средств, которые были выделены госпрограммой.

- 8 лет 55-летняя бухгалтер, используя свое служебное положение, увеличивала заработные платы сотрудникам предприятия. Ею были сфальсифицированы суммы в платежках и списках перечисления средств. Руководство управления подписывало документы, и деньги направлялись в различные банки. По итогу, на счета подозреваемой приходили зарплаты, премии и отпускные, которые были в разы больше полагающихся, - пояснили в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

Благодаря финансовым махинациям, сумма излишек бухгалтера составила более 360 тысяч рублей. Действиям подозреваемой уже дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой частично возмещен ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги

За 6 лет женщина присвоила себе 22 тысячи рублей (подробности).

Могилевчанин отложил $450 на кредит, а их украла молодая мама-декретница

22-летняя гостья пришла к молодому парню со своей подружкой (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Так есть коронавирус или нет? Официальный сайт ФК «Динамо-Брест» пожелал игрокам скорейшего выздоровления
В Минске закончились тесты на коронавирус
Столько говорим и пишем. СК вновь обращает внимание на проблему выпадения детей из окон
На Минский полумарафон зарегистрировались представители около 40 стран
Стало известно, жителям каких домов не нужно будет оплачивать за потребленную в июне холодную воду
Более 360 тысяч рублей излишек лишилось одно из предприятий ДРСУ
Главу ЦИК Лидию Ермошину признали потерпевшей по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Сергея Тихановского
Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц
Граждане обращались в МВД по поводу брутальных массовых задержаний. Ведомство опубликовало ответ
«Обзвонил всех, кого вспомнил»: Телефонный террорист угрожал взрывами от Барановичей до Минска
«За пару минут дом превратился в пылающий факел». Пожар случился в Волковысском районе
Лукашенко Назарбаеву: Казахстан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно
Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2020 года: домой выписали 249 человек, а новых заразившихся - 250
Могилевчанин отложил $450 на кредит, а их украла молодая мама-декретница
Прибыль Белгазпромбанка в первом полугодии 2020 года сильно упала
Председатель «Белой Руси» Давыдько: Эти люди не хотят прийти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол и ни за что в итоге не отвечать
Владимир Зеленский: Мы вернем всех наших людей и все наши территории
Минск потерял почти 30% внешнеторгового товарооборота
В Витебске саперы ищут взрывные устройства в школах, торговых центрах и музее
Лукашенко вручил генеральские погоны: Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество