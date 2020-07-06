2020-07-06T18:36:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

На Минский полумарафон зарегистрировались представители около 40 стран

Для полумарафона изготовлено 42 тысячи медалей. Именно на такое количество участников рассчитывают организаторы. Награды уже прибыли в Минск
Сергей Диндиков
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Девятовский сообщил, что в сравнении с другими годами регистрируются участники не так активно. Всё же темпы устраиваютДевятовский сообщил, что в сравнении с другими годами регистрируются участники не так активно. Всё же темпы устраиваютФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Минском полумарафоне на 6 июля были зарегистрированы представители из 40 стран. Эта информация на пресс-конференции передана председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским, сообщает «Минск-Новости».

Он также сообщил, что для мероприятия изготовили 42 тысячи медалей. На это количество бегунов рассчитывают организаторы. Медали уже доставлены в столицу.

Девятовский сообщил, что в сравнении с другими годами регистрируются участники не так активно. Всё же темпы устраивают. Люди осторожны из-за проблемы коронавируса. Но событие ни в коем случае не отменяется и идёт постоянное отслеживание ситуации СОVID-19 в стране и мире. Очень рады, что сокращается число заболевших в Беларуси. Председатель верит, что в августе Беларусь выйдет на цифры устраивающие всех, и можно будет полноценно провести мероприятие без какого-либо социального дистанцирования.

Минский полумарафон будет состоять из трех забегов: на 5,5, 10,55 и 21,1 км. Основной забег на 21,1 км стартует возле Дворца спорта. После – бегуны отправятся на проспект Независимости, сделают круг под мостом между БГУ и БГПУ, пронесутся вдоль ул. Карла Маркса, вернутся на проспект около Купаловского театра, добегут до площади Победы, откуда попадут на ул. Коммунистическую и будут двигаться вдоль Свислочи. За улицей Сторожевской маршрут свернет налево, и бегуны окажутся на проспекте Победителей. По нему нужно будет добежать до «Минск-Арены» и повернуть назад. Закончится забег там же, где и стартовал, возле Дворца спорта.

Призовой фонд полумарафона составит $60 тысяч. Разделят его участники, которые заняли первые шесть мест на дистанциях 21,1 и 10,55 км, а также тройка лучших на дистанции 5,5 км.

Справочно:

«Минский полумарафон» — 2020 запланирован на 13 сентября. Он пройдет под серебряным лейблом Международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label). Впервые Минский полумарафон получил этот статус в 2019 г.

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