2020-07-06T19:34:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Столько говорим и пишем. СК вновь обращает внимание на проблему выпадения детей из окон

Все семьи, в которых пострадали дети, характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся
Сергей Диндиков
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СК призывает родителей быть более внимательными и осторожными! Не оставлять без присмотра детей. Особенно в комнатах с открытыми окнами. Фото: sk.gov.byСК призывает родителей быть более внимательными и осторожными! Не оставлять без присмотра детей. Особенно в комнатах с открытыми окнами. Фото: sk.gov.by
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5 июля, вечером, в одной из квартир Минска из окна пятого этажа выпал трехлетний ребёнок. Бабушка мальчика рассказала, что родители сидели на кухне. Малыш был один. Стояла жаркая погода. Окно было распахнуто.

Как рассказали в СК, мальчик залез по кровати на подоконник, надавил на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Случайными прохожими немедленно были вызваны экстренные службы, но, к сожалению, в больнице ребёнок умер.

По этому делу Московским районным отделом Следственного комитета г. Минска проводится проверка. Силовики выясняют обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Особое внимание уделено установлению причин и условий, приведших к гибели ребёнка.

19 июня похожее происшествие произошло в Московском районе Минска. Мальчик, которому исполнился один год, используя компьютерное кресло влез на подоконник, надавил на москитную сетку и выпал с третьего этажа. Малыш был со своим отцом. Тот тоже вышел в кухню на минутку.

Как и в прошлом случае окно было открыто нараспашку. Сейчас ребёнок в больнице. С ним всё в порядке.

Тогда же несчастье случилось в Заводском районе Минска. Шестилетний ребёнок залез на детский столик, а после - на подоконник. Мальчик сам открыл окно, надавил на москитную сетку и выпал с высоты девятого этажа. Тогда в комнате с ребёнком спал пьяный сожитель его матери. Она отсутствовала.

По этому факту СК возбудил уголовное дело. Ребёнка с травмами увезли в больницу, где он находится до сих пор.

У семей, в которых случилось несчастье, положительные характеристики. В СОП не находятся.

СК призывает родителей быть более внимательными и осторожными! Не оставлять без присмотра детей. Особенно в комнатах с открытыми окнами. Около них не должно быть мебели, чтобы у ребенка не было доступа к подоконнику. На окна можно поставить специальные фиксаторы, которые не позволяют детям их открыть.

Родителям нужно помнить: москитная сетка – это не защита от несчастных случаев.

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