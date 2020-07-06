2020-07-06T20:29:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске закончились тесты на коронавирус

Но не стоит переживать. Их можно сделать за городом
Сергей Диндиков
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Вместе с тем, в Национальной антидопинговой лаборатории тест на антитела от COVID-19 могут пройти юрлицаВместе с тем, в Национальной антидопинговой лаборатории тест на антитела от COVID-19 могут пройти юрлицаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске закончились тесты на наличие коронавируса, но у желающих есть возможность сделать их за городом. Один из санаториев представляет эту услугу, сообщила корреспонденту «Минск-Новости» информационная медицинская «Служба 131».

Там рассказали, что провериться на коронавирус минчане могут в санатории «Юность». Процедура проходит по записи.

Информация, размещенная на сайте санатория, говорит, что любой желающий может пройти экспресс-тестирование на антитела оплатив услугу. На всё действо уйдёт не более 15 минут.

Тем, кто отдыхает в оздоровительном учреждении более пяти ночей, тестирование включено в состав лечения.

Вместе с тем, в Национальной антидопинговой лаборатории тест на антитела от COVID-19 могут пройти юрлица. Но нужно обязательно заключить договор.

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