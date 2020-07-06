Так есть коронавирус или нет? Официальный сайт ФК «Динамо-Брест» пожелал игрокам скорейшего выздоровления

Все силы клуба направлены на то, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Как известно, пока страны-соседи принимали меры по остановке распространения пандемии коронавируса, в Беларуси национальное первенство по футболу проходило по своему запланированному расписанию. Позже в СМИ начали появляться новости о заболевших COVID-19 футболистах. В свою очередь официальный сайт клуба прокомментировал эту информацию.

В частности, пресс-служба подтвердила, что заболевшие в команде есть, но не уточнила сколько. Объясняется это тем, что не все игроки получили результаты тестов на коронавирус. Некоторые находятся на карантине. Указывается, что это точно не 15 человек, а у тех, кто с подтвержденным COVID-19 - состояние стабильное, удовлетворительное. Все получают квалифицированное лечение. Их здоровье наблюдают медработники. Имена пресс-служба не называет из уважения к личному пространству футболистов. Все силы клуба направлены на то, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации.

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