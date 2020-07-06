2020-07-06T22:27:29+03:00
Общество
КП Беларусь

+1. С 10 июля «Белавиа» возобновляет полеты в Черногорию

Перевозчик также сообщает, что ПЦР-тест для полета в Черногорию не требуется
Сергей Диндиков
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Черногория становится четвёртым курортным направлением для белорусских туристов. Сейчас наши граждане могут поехать в Турцию, Египет и АлбаниюЧерногория становится четвёртым курортным направлением для белорусских туристов. Сейчас наши граждане могут поехать в Турцию, Египет и АлбаниюФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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С 10 июля Авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Черногорию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Подробности компания советует уточнять у туроператоров. Также они сообщают, что ПЦР-тест для перелёта в Черногорию требоваться не будет..

Черногория становится четвёртым курортным направлением для белорусских туристов. Сейчас наши граждане могут поехать в Турцию, Египет и Албанию.

Ранее сообщалось, что чартерная программа с Беларусью откладывалась. Сейчас, по сообщениям Республиканского союза туристических организаций, цена туристического пакета в Черногорию в июле на двоих с перелетом будет составлять от €775 евро за неделю проживания на вилле без питания. Сейчас в наличии имеются места на все вылеты в июле. Для поездки в Черногорию белорусам виза не требуется.

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Узнали у счастливчиков, как прошел полет, сколько в среднем стоит путевка и какие меры безопасности надо соблюдать на отдыхе (подробности).

Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев, но билеты уже можно купить в Варшаву и Вену

На сайте авиакомпании также есть в продаже билеты во Львов, Ташкент и другие города. Но официальной информации о возобновлении других регулярных рейсов «Белавиа» пока нет (подробности).

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+1. С 10 июля «Белавиа» возобновляет полеты в Черногорию
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