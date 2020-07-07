2020-07-07T08:58:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Штаб Бабарико: В ЦИК нам сказали, что Бабарико по подписям не откажут в регистрации кандидатом

Юрист Максим Знак во время стрима также добавил, что им до сих пор не известна точная причина, по которой 200 тысяч подписей оказались недействительными
ИННА КОРСАК
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Штаб Бабарико рассказал, что в ЦИК заверили, что Бабарико не откажут в регистрации по подписямШтаб Бабарико рассказал, что в ЦИК заверили, что Бабарико не откажут в регистрации по подписямФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В понедельник, 6 июля, на официальном Youtube-канале Виктора Бабарико прошел очередной прямой эфир из его штаба. Юрист Максим Знак сообщил, что в ЦИК их заверили о том, что Бабарико не будет отказано в регистрации кандидатом по подписям.

«В штабе на данный момент не известно, по какой конкретно причине подписи были признаны недействительными. Ознакомиться с документами у нас не было возможности. По тем ответам, которые начали получать люди от районных комиссий, следует, что у человека нет никакой возможности узнать, что произошло с его подписью. Также, если говорить о жалобах, то, следуя из ответов, в законе не предусмотрена процедура их обжалования», - пояснил Максим Знак.

Он добавил, что не согласен с подобной ситуацией и что человек имеет право знать информацию. По словам юриста, в штабе Бабарико просмотрели отсканированные подписи и в очередной раз убедились, что с ними все в порядке. При сборе была использована утвержденная методика: человек лично ставил и дату, и подпись. Это было внесено не тем стержнем ручки, которым заполнялись иные данные.

«Еще на прошлой неделе мы начали звонить в районные комиссии, чтобы получить у них информацию о том, какой именно процент подписей на заседании не прошел. И нам очень интересно отвечали: многие члены комиссии отмечали, что не помнят, что именно происходило на заседании. И порекомендовали нам ждать информацию, которая появится на сайте. Но она до сих пор не опубликована на сайтах районных комиссии, лишь на сайте областных», - рассказал Знак.

В штабе Бабарико ждут возможности, чтобы наконец-то ознакомиться с документами. Они готовы приехать в любую комиссию и в любой момент. Но такого приглашения пока не поступало.

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