2020-07-07T08:56:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Страшная трагедия в Могилеве: в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь

Еще одна девочка, которая с другой семьей отдыхала на берегу реки, находится в больнице в тяжелом состоянии
ИННА КОРСАК
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В Могилеве утонили в реке мама и ее вольмилетняя дочь. Фото: Телеграм-канал СК БеларусиВ Могилеве утонили в реке мама и ее вольмилетняя дочь. Фото: Телеграм-канал СК Беларуси
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В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что в Могилеве в Днепре утонули мама и ее восьмилетняя дочь.

«Как удалось выяснить сотрудникам, 6 июля, в понедельник, две семьи отдыхали на берегу реки. В какой-то момент во время плавания в Днепре 8-летняя девочка стала тонуть. Чтобы ее спасти, в воду бросилась 33-летняя мама и 9-летняя девочка из другой семьи. Рыбаки, которые заметили происходящее, успели спасти лишь одного ребенка», - пояснили в СК.

Девятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Тела 33-летней женщины и ее 8-летней дочки достали из воды сотрудники МЧС и ОСВОД.

Следователи осмотрели место произошедшего. Будут опрошены очевидцы. Также назначен ряд других экспертных исследований.

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