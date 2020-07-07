Дмитриев подал жалобу в суд на Мингорисполком из-за того, что в Минске выделили мало мест для проведения агитации
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев подал жалобу в суд на Мингорисполком по причине, что в Минске выделили слишком масло мест для проведения агитации. Об этом сообщает БелаПАН.
«Вы только представьте, что на двухмиллионный Минск выделили лишь шесть мест, где будет разрешена агитация. И это в парках, которые находятся на окраине города. То есть, чтобы люди вообще не видели альтернативных кандидатов», - рассказал Дмитриев.
По его словам, подобное наблюдается по всей стране. Дмитриев отметил, что есть города, в которых вообще забыли выделить места для предвыборной агитации.
«У власти одно желание: сделать грядущие выборы всего лишь переназначением Лукашенко. Ну а мы хотим, чтобы выборы были честными, на которых изберут нового президента», - подчеркнул Дмитриев.
Напомним, что ранее "Комсомолка" сообщала о тех местах в Минске, где будет проходить агитация.
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