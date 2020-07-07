История продолжается: на магазин symbal.by МЧС подало в суд

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На официальном сайте магазина symbal.by рассказали, что сотрудники МЧС подали жалобу в суд с просьбой его закрыть.

До этого, как сообщили в магазине, еще 23 июня, во вторник, в symbal.by пришел инспектор по пожарному надзору. У него была анонимная жалоба, что якобы из помещения доносится неприятный запах. По итогам проверки была составлена записка, в которой говорилось о нарушениях, «создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения». В числе нарушений была указана продукция, которая размещена на стеллажах в кабинете руководства, и отсутствие информации о проведении пожарного инструктажа. В магазине отметили, что на тот момент уже неделю без определенных причин отсутствовало электричество.

Во вторник, 23 июня, в магазине приняли решение о его закрытии 29 июня.

В Советстком РОЧС уже 23 июня был составлен документ о закрытии магазина. Его утвердили на 24 июня.

А уже 29 июня стало известно, что Советский РОЧС подал жалобу в суд c просьбой закрыть магазин. Суд запланирован на 16 июля.

Напомним, что ранее санстанция призывала закрыть магазин, т. к. были выявлены многочисленные нарушения.