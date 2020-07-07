«От клюва до хвоста был вымазан нефтью»: под Светлогорском спасают аиста Бусю, который угодил в нефтяную ловушку

Чтобы спасти птицу, сотрудники заказника «Выдрица» моют ее с помощью «Фейри» и по несколько раз в день чистят ей клюв

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В Светлогорском районе на туристической базе заказника республиканского значения «Выдрица» появился необычный питомец - аист по кличке Буся. По всем признакам он похож на краснокнижного черного аиста, но убедиться в этом невозможно - птица от клюва до кончиков перьев обмазана нефтью.

По словам директора заказника Алексея Шустова, умирающую птицу нашли жители агрогородка Полесье. Одинокий и еле живой аист лежал в траве неподалеку от населенного пункта. Сердобольные сельчане передали его сотрудникам районной ветеринарной станции, а оттуда птицу направили в «Выдрицу». Сотрудники заказника назвали новосела Бусей. Это имя - производное от белорусского одноименного названия птицы - бусел, а в переводе на русский язык - аист.

- Как он попал в нефтяную ловушку, никто не знает, да и нам птица рассказать о том, что с ней случилось, не сможет, - цитирует Алексея Шутова газета «Светлагорскiя навіны».

Фото: Вадим Кондрашонок для sn.by

В заказнике Буся живет в самодельном вольере. На появление людей не реагирует: просто стоит на одной ноге, наклонив голову. Это и понятно: аист болен, его перья и тело покрыты токсичной нефтью, которая впитывается в кожу и отравляет организм. Чтобы спасти Бусю, сотрудники «Выдрицы» делают все, что в их силах: смывают нефть с перьев с помощью «Фейри», по несколько раз в день чистят ему клюв. Подкармливают птицу рыбой, которую приносят неравнодушные рыбаки.

- Бусе сейчас очень плохо, он понимает, что мы ему помогаем, и старается жить, - резюмирует Алексей Шутов.

Фото: Вадим Кондрашонок для sn.by

В природном заказнике «Выдрица» обитают популяции редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. И история с аистом Бусей - пример того, как экологи помогают животным.

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