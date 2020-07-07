Мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия
В УВД Витебского облисполкома сообщили, что 2 июля, в четверг, мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места произошедшего.
«Как удалось выяснить сотрудникам, труп женщины обнаружил дальнобойщик. В нескольких районах области был введен специальный комплекс мер, чтобы установить скрывшегося с места происшествия водителя. Водителя обнаружили в Полоцке», - пояснили в УВД Витебского облисполкома.
В Полоцке также нашли автомобиль мужчины с техническими повреждениями. Сотрудники установили, что за рулем авто находился 39-летний житель Полоцка. Он задержан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дети-велосипедисты пострадали на дорогах Беларуси в прошедшие выходные, 4 - 5 июля.
Подробности аварий с несовершеннолетними пострадавшими сообщили в милиции. (подробности)
В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.
Молоковоз столкнулся с автомобилем «Фольксваген Транспортер».(подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»