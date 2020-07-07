2020-07-07T09:51:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия

Труп женщины на трассе обнаружил дальнобойщик
ИННА КОРСАК
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Под Лиозно мужчина сбил насмерть женщину и скрылся. Фото: скриншот с сюжета о ДТП за неделю в УВД Витебского облисполкомаПод Лиозно мужчина сбил насмерть женщину и скрылся. Фото: скриншот с сюжета о ДТП за неделю в УВД Витебского облисполкома
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В УВД Витебского облисполкома сообщили, что 2 июля, в четверг, мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места произошедшего.

«Как удалось выяснить сотрудникам, труп женщины обнаружил дальнобойщик. В нескольких районах области был введен специальный комплекс мер, чтобы установить скрывшегося с места происшествия водителя. Водителя обнаружили в Полоцке», - пояснили в УВД Витебского облисполкома.

В Полоцке также нашли автомобиль мужчины с техническими повреждениями. Сотрудники установили, что за рулем авто находился 39-летний житель Полоцка. Он задержан.

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