Мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия

Под Лиозно мужчина сбил насмерть женщину и скрылся. Фото: скриншот с сюжета о ДТП за неделю в УВД Витебского облисполкома

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В УВД Витебского облисполкома сообщили, что 2 июля, в четверг, мужчина из Полоцка под Лиозно сбил насмерть женщину и скрылся с места произошедшего.

«Как удалось выяснить сотрудникам, труп женщины обнаружил дальнобойщик. В нескольких районах области был введен специальный комплекс мер, чтобы установить скрывшегося с места происшествия водителя. Водителя обнаружили в Полоцке», - пояснили в УВД Витебского облисполкома.

В Полоцке также нашли автомобиль мужчины с техническими повреждениями. Сотрудники установили, что за рулем авто находился 39-летний житель Полоцка. Он задержан.

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