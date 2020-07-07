2020-07-07T10:25:34+03:00
Общество
КП Беларусь

20 лет назад бесследно исчез белорусский телеоператор Дмитрий Завадский

Он пропал при невыясненных обстоятельствах в районе минского аэропорта, куда отправился встречать своего друга и коллегу Павла Шеремета
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Дмитрий Завадский. Фото: naviny.byДмитрий Завадский. Фото: naviny.by
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Телеоператор, член Белорусской ассоциации журналистов и сотрудник ОРТ (сейчас - Первый канал) Дмитрий Завадский бесследно исчез 7 июля 2000 года. Рано утром он выехал из своего дома и направился в минский аэропорт. Там он должен был встретить своего товарища Павла Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор Завадского никто не видел, а его автомобиль нашли пустым на территории аэропорта. На тот момент исчезновения Дмитрию было 27 лет. У него остались сын Юрий и супруга Светлана.

Белорусская ассоциация журналистов призвала коллег почтить память Дмитрия Завадского минутой молчания.

«Прошло 20 лет, а правды мы не знаем до сих пор. Очень тяжело и больно. Нет даже могилы, на которую можно было бы прийти и вспомнить коллегу…» - приводит сообщение БАЖ агентство «БелаПАН».

В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении телеоператора группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича. Он встречался с Завадским в Чечне, где Дмитрий вместе с Павлом Шереметом снимали фильм «Чеченский дневник». Игнатович и Максим Малик, которого также признали виновным в похищении, были приговорены к пожизненному заключению. Подозреваемыми по этому делу также проходили бывший курсант МВД Алексей Гуз и безработный Сергей Савушкин. Их признали виновными в совершении других преступлений и осудили на 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тело Дмитрия Завадского так и не было обнаружено. 27 ноября 2003 года суд Фрунзенского района Минска признал мужчину умершим. Дело о похищении телеоператора было приостановлено в марте 2004 года «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». Через год расследование возобновили, но весной 2006-го вновь приостановили.

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