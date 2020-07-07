2020-07-07T12:23:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. На российском ТВ показали, но вырезали на белорусском: в сеть попали кадры со встречи Путина и Лукашенко во Ржеве

На белорусском ТВ вырезали фрагменты, где окружение президента в защитных масках, а документы белорусский лидер подписывает персональной ручкой
ИННА КОРСАК
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Показали на российском ТВ, но вырезали на белорусском: кадры со встречи президентов России и Беларуси во Ржефе. Фото: скриншот с сюжета на телеканале "Россия 1"Показали на российском ТВ, но вырезали на белорусском: кадры со встречи президентов России и Беларуси во Ржефе. Фото: скриншот с сюжета на телеканале "Россия 1"
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В сеть попали кадры о встрече Путина и Лукашенко во Ржеве с церемонии открытия мемориала, которые показало российское телевидение, но проигнорировало белорусское.

Портал Mediaiq опубликовал кадры, которые были показаны на телеканале «Россия-1», на которых видно, что окружение Лукашенко ходит в защитных масках, а у президента есть персональная ручка, которой он подписывает документы.

Журналист за кадром удивленно говорит о том, что «не может не заинтересовать тот момент, что почти все помощники белорусского президента ходят в защитных масках».

Не обошелся и без внимания тот факт, что у Лукашенко есть персональная ручка, которой он подписывает документы. С помощью персональной ручки белорусский лидер оставил запись в книге посетителей мемориала во Ржеве.

Также на видео заметен момент, где белорусский лидер общается с мучжиной и спрашивает его: «Где?» В ответ слышит: «В кортеже, но можно сейчас принести». «Неси», ответил Лукашенко. корреспондент не исключает, что это мог быть подарок Путину.

Подобный сюжет о встрече был показан на белорусском канале «РТР-Беларусь», но только без этих кадров.

Видео со встречи Лукашенко и Путина во Ржеве.

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