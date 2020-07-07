2020-07-07T10:50:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

Пенсионерам продлили срок действия сезонной скидки для поездок на дачу

Если раньше льготный проезд заканчивался 30 сентября, то теперь он продлен до 31 октября
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Скидка распространяется на проезд в железнодорожном, автомобильном и водном транспортеСкидка распространяется на проезд в железнодорожном, автомобильном и водном транспортеФото: Артем КИЛЬКИН
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6 июля Александр Лукашенко подписал указ №252, который продлевает период действия ежегодной 50-процентной скидки со стоимости проезда для пенсионеров в период сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Скидка распространяется на проезд в пригородном транспорте регулярного сообщения: электричках, дизель-поездах, маршрутках, автобусах и т. д. (кроме такси). Право на льготные поездки имеют граждане пенсионного возраста, которые получают государственную пенсию независимо от ее вида.

Напомним, ранее ежегодный льготный период длился с 1 мая по 30 сентября. Решение продлить его в поездах региональных линий было принято 21 июня в ходе визита Александра Лукашенко в Светлогорский район.

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