Последствия непогоды: 15 населенных пунктов в Брестской области остаются обесточенными

Восстанавливать электроснабжение начали сразу же после непогоды

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Как сообщает БелТА, 15 населенных в Брестской области все еще остаются обесточенными.

Вечером в понедельник, 6 июля, в Брестской области прошли ливни, которые сопровождались сильным ветром. В результате стихии было повреждено 26 опор линий электропередач, а также зафиксировано 85 обрывов проводов.

«Всю ночь энергетики работали в усиленном режиме. Восстанавливать электроснабжение начали сразу же после стихии. Ремонт линий, которые были повреждены, специалисты начали проводить уже утром 7 июля», - рассказали в «Брестэнерго».

Обесточенными по-прежнему остаются 15 населенных пунктов и 4 молочно-товарные фермы. Работы по восстановлению проводят 26 бригад.

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