За месяц золотовалютные резервы Беларуси выросли на 11,6%

А в мае 2020 года они снизились на 3,7 млн долларов США, или на 0,05%

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За июнь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 916,4 млн долларов США, или на 11,6%. Таким образом, на 1 июля международные резервные активы страны составили 8795,7 млн долларов США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Республики Беларусь.

Рост ЗВР связан с поступлением средств от еврооблигаций, размещенных Министерством финансов. Также увеличению резервов поспособствовал рост стоимости монетарного золота. В июне 2020 года правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов США.

Напомним, в мае текущего года золотовалютные резервы республики снизились на 3,7 млн долларов США, или на 0,05%. В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.

«Комсомолка» раньше писала, что 2020 год экономика Беларуси встретила с самой внушительной подушкой финансовой безопасности в своей истории. На 1 января 2020 года золотовалютные резервы страны побили все предыдущие рекорды и составили 9,4 млрд долларов в эквиваленте.

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