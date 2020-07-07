2020-07-07T11:40:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на встрече с активом Минска: Нужно обеспечить равномерное развитие страны

Президент проводит встречу 7 июля с активом Минска
ИННА КОРСАК
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Лукашенко в "Ромашке" проводит встречу с активом Минска. Фото: belta.byЛукашенко в "Ромашке" проводит встречу с активом Минска. Фото: belta.by
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Как сообщает БелТА, на встрече с активом Минска, которая проходит на БелЭкспо, Александр Лукашенко заявил, что нужно обеспечить равномерное развитие страны.

Лукашенко также отметил, что Минск - особый город. И его смело можно назвать визитной карточкой страны. Минск - культурный, политический, экономический центр государства.

«В первые годы президентства мы развитием столицы только и занимались. Все силы сюда вложили», - подчеркнул президент.

Он добавил, что не стоит забывать и о регионах. В том числе деревень и хуторов, которые неперспективные. И призвал жителей городов купить себе участок земли.

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