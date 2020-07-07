Лукашенко о Минске: Это образцовый город для проведения культурных и спортивных мероприятий

Президент добавил, что были приложены усилия для строительства спортивных объектов. Это позволило на высоком уровне провести II Европейские игры

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Как сообщает БелТА, на встрече с активом Минска, которая проходит 7 июля, Александр Лукашенко назвал Минск «образцовым городом для проведения культурных и спортивных мероприятий».

Лукашенко напомнил, как развивался Минск за последние десятилетия. В этот период было завершено строительство Национальной библиотеки и Дворца Республики.

Также президент отметил, что были немалые усилия приложены для строительства спортивных объектов.

«Мы на высоком уровне провели II Европейские игры. Это был настоящий прорыв. Дипломатический прорыв. Минск на сегодняшний день является образцовым городом для проведения различных спортивных и культурных мероприятий», - подчеркнул президент.