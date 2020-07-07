Президент о переходе на электромобили: Это одна из основных задач на будущую пятилетку

На встрече Александра Лукашенко с активом Минска присутствует почти 1000 человек

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На встрече Александра Лукашенко с активом Минска, которая проходит 7 июля в БелЭкспо, зашла речь о планах на будущую пятилетку. По словам президента, переход на электротранспорт - это одна из основных задач, которые будут решаться в ближайшие 5 лет.

- Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать, - цитирует Лукашенко БелТА.

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