2020-07-07T12:22:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про коронавирус: Мы с этой бедой справились, и нужно не допустить повторной эпидемии

Белорусский лидер добавил, что очень важно было не допустить в стране паники. С этим в Беларуси тоже справились
ИННА КОРСАК
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Лукашенко во время встречи с активом Минска высказался о ситуации с коронавирусом в стране.Лукашенко во время встречи с активом Минска высказался о ситуации с коронавирусом в стране.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко во время встречи с активом Минска не смог не упомянуть про ситуацию в Беларуси с коронавирусом. Белорусский лидер заявил, что «мы с этой бедой справились, и нужно не допустить повторной эпидемии».

«Мы с Натальей Кочановой утром переговорили. Я могу поздравить вас. Наша система здравоохранения, дисциплина и управляемость помогли преодолеть проблему в нашем густонаселенном городе», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск во время эпидемии оказался самым проблемным.

«Перемещение огромное, и население 2 миллиона человек. А если еще учесть тот факт, что мы не закрыли границы, да и население не загоняли в квартиры», - рассказал Лукашенко.

Главным и важным, по словам Лукашенко, было не допустить в стране паники. И с этим тоже удалось справиться.

«Мы должны потихоньку уходить от этой беды и не допустить ни в коем случае повторения. Это очень важно», - подчеркнул президент.

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