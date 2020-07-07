2020-07-07T12:23:37+03:00
Политика
КП Беларусь

«Коррупция - это ржавчина, уничтожение человека»: Лукашенко - о борьбе со взяточничеством

Глава государства проводит встречу с активом Минска
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Президент также отметил, что важно слышать и иметь связь с обычными людьми: «Мы должны видеть людей»Президент также отметил, что важно слышать и иметь связь с обычными людьми: «Мы должны видеть людей»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На встрече с активом Минска Александр Лукашенко высказался на тему коррупции в стране. Он подчеркнул ее неприемлемость и то, что борьба с ней будет продолжена:

- Коррупция - это ржавчина, унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину, - цитирует президента БелТА.

Кстати, это не первый раз, когда Александр Лукашенко выражает свое категоричное мнение против коррупции и сравнивает ее со ржавчиной. Например, на встрече с активом Минской области, которая произошла в конце июня, глава государства вспомнил о чиновниках, попавшихся на взятках. И отметил, что борьбу с коррупцией оставлять не намерен:

- Если вы кто-то нацелены на то, чтобы что-то продавать подешевле, откаты получать и взятки, мужики, не со мной, вы за меня и не голосуйте! Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Не потому, что кто-то там чего-то украл, а потому, что коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностью.

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