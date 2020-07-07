2020-07-07T12:56:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В ДТП в Ивановском районе трактор срезал половину рейсового автобуса

В автобусе были пассажиры. Им повезло - отделались испугом
Надежда БУТОВИЧ
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Трактор зацепил автобус прицепом. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.Трактор зацепил автобус прицепом. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Серьезная авария - столкновение сельхозтехники и пассажирского автобуса - произошла на Брестчине, проинформировала пресс-служба ГАИ УВД облисполкома.

Столкновение двух ТС случилось на территории Ивановского района в понедельник, 6 июля. В конце рабочего дня, около 18.20 на дороге в деревне Клещи столкнулись автобус и трактор с прицепом, груженым рулонами сена.

В автобусе ехали люди, ои в аварии не пострадали. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В автобусе ехали люди, ои в аварии не пострадали. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- По предварительной информации, 35-летний тракторист на скругление улицы Клубной неверно выбрал безопасный для маневра боковой интервал и врезался в автобус, которым управлял 54-летний мужчина. В итоге платформа с сеном повредила кузов автобуса, буквально прошив его насквозь, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в момент аварии в салоне автобуса были пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал.

Молодой тракторист не справился с управлением. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Молодой тракторист не справился с управлением. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Водителю за рулем необходимо проявлять максимальную внимательность, стараться прогнозировать дорожную обстановку и обязательно правильно выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, - уточнили в Госавтоинспекции.

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