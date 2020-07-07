Александр Лукашенко: В Минске надо сокращать строительство

Сегодня общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тысяч семей Фото: Влад КОМЯКОВ

А пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тысяч семей

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7 июля Александр Лукашенко проводит встречу с активом Минска. На повестке дня - планы на будущую пятилетку, недопустимость повтора вспышки коронавируса в стране и многие другие вопросы. Затронули тему и перенаселения столицы. По словам главы государства, поставлена задача не допустить, чтобы население Минска превысило 2 млн человек. Такие меры необходимы, чтобы не повторить негативный опыт мегаполисов с большой концентрацией населения.

- Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Минске надо сокращать строительство и развивать города-спутники.

- Нам надо на Минск посмотреть серьезно. Может быть, вернуться еще к генеральному плану и окончательно утвердить его и представить минчанам, чтобы они понимали, как будем двигаться в ближайшую пятилетку, - резюмировал президент.

Напомним, глава государства и раньше заявлял, что нужно сворачивать темпы строительства жилой недвижимости в Минске и выносить ее в города-спутники. В качестве примеров перенаселенных мегаполисов президент называл Москву, Киев, Питер. Подробнее об этом написано здесь.

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