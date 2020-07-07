2020-07-07T13:27:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о создании ПВТ: Это заслуга не тех, кто бегает и кричит - "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время

Белорусский президент назвал Парк высоких технологий самым успешным бизнес-проектом в стране и гарантировал господдержку бизнесу
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко сказал, что айтишники, по сути, сами создавали Парк высоких технологий. Фото: belta.by.Лукашенко сказал, что айтишники, по сути, сами создавали Парк высоких технологий. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 7 июля, действующий лидер Беларуси встречается с активом Минщины.

Во время выступления Александр Лукашенко затронул тему белорусского бизнеса. Например, он заявил, что гарантирует господдержку для бизнеса в создании новых производств, сообщил ресурс sb.by. И объяснил, что для этого нужно.

- Вы должны сами вкладываться. Если вы что-то толковое предлагаете и это нам нужно, будем с вами сотрудничать, - уточнил глава республики.

В качестве наиболее успешного бизнес-проекта и новых предприятий, на которые ориентируется и государство, Лукашенко назвал Парк высоких технологий.

- Мы создавали (Прим.: ПВТ) с нуля, и только я знаю, чего это стоило! И это заслуга не тех, кто бегает и кричит, что "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время… Это заслуга самих айтишников, - подчеркнул президент.

Здесь белорусский лидер пояснил, что когда поступали предложения по усовершенствованию в Беларуси условий работы в IT-сфере - звучали они, прежде всего, от бизнесменов, занятых в ней.

- Принесли документы, я не глядя их подписал. А чего глядеть было?! Вопрос стоял так: или будем это иметь, или не будем. Они ответственно к этому подошли - сами айтишники, и сегодня они работают благодаря принятию этих решений. Поэтому никто не должен мнить из себя великого человека, что он что-то там сделал. Это сделали айтишники, и я благодарен им, что они порядочно поступили, и постоянно их поддерживаю, - вспомнил Лукашенко.

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