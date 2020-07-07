Лукашенко пообещал белорусам реформы, но с одним но

Лукашенко объяснил, что в его понимании означают реформы в Беларуси. Фото: belta.by.

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Встречаясь с активом Минской области во вторник, 7 июля, белорусский лидер не обошел стороной тему перемен или реформ. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так Александр Лукашенко спрогнозировал будущее Беларуси:

- Реформы и еще раз реформы, - сообщили в «Пуле».

Но здесь глава республики сделал оговорку, какими будут будущие белорусские реформы.

- Задачи очень непростые. И реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни реформируясь. В Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть, - пояснил Лукашенко.

Таким образом, это но в реформах - образ их осуществления: в виде совершенствования того, что уже есть в Беларуси.

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