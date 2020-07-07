2020-07-07T13:42:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Могилевский облисполком оштрафовали на 840 рублей за отписку на обращение

Камнем преткновения между властями и частной компанией стал торговый павильон на остановке
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Камнем преткновения между властями и частной компанией стал торговый павильон на остановкеКамнем преткновения между властями и частной компанией стал торговый павильон на остановкеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Спор между обществом с ограниченной ответственностью (ООО) и Могилевским облисполкомом возник из-за конструкции на остановке. Власти решили, что частная компания неправильно возвела торговый павильон и тем самым нарушила договор аренды. Когда руководство ООО попыталось уточнить, что именно они нарушили и сделали не так, им прислали выжимку из нормативных фактов. Конфликт затянулся, и предприниматель обратился в суд с просьбой признать ответ местных властей ущемляющим права и законные интересы заявителя. Об этом сообщает Экономический суд Могилевской области.

В процессе суда представитель частной компании заявил, что в своем ответе облисполком не указывает результаты проведенной ими проверки и не называет конкретные нарушения требований. А также не пишет, что именно было не соблюдено при введении пассажирского терминала (который принадлежит ООО) в эксплуатацию. Вместо этого власти лишь приводят перечень технических нормативных актов.

В свою очередь Могилевский облисполком настаивает, что разъяснил все истцу в рамках своей компетенции. И даже более того: компания получала объяснения от Министерства транспорта и коммуникаций, но не приняла их к сведению. Также представитель облисполкома отметил, что с данной остановки междугородние и внутриобластные перевозки не осуществляются. А значит, в соответствии с действующими нормативами, размещать на ней какой-либо пассажирский терминал или капитальное строение нельзя. Но предприниматель вместо того, чтобы возвести разрешенную конструкцию, построил здание с признаками капитального строения.

Суд выслушал обе стороны, изучил материалы дела и вынес решение: при рассмотрении обращения были допущены нарушения. Суд обязал Могилевский облисполком устранить их, а также взыскать 540 белорусских рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью в возмещение расходов по оплате государственной пошлины и 300 белорусских рублей в возмещение расходов по оплате юридических услуг.

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