Птичку жалко: в Калинковичах МЧС спасли мужчину, который полез на дерево за попугаем

Уже на дереве калинковичанин понял, чтобы спасать попугая - это не такая уж и легкая задача. Фото: pixabay.com.

В ведомстве рассказали, чем закончились для жителя райцентра ночные приключения [фото]

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Забавный инцидент произошел на днях в райцентре на Гомельщине, сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Звонок в дежурную службу МЧС Калинковичского района поступил почти в полночь в понедельник, 6 июля.

- В 23.50 позвонили очевидцы и рассказали, что в Калинковичах на улице Ленинградская мужчина забрался на дерево и не может с него слезть самостоятельно, - уточнили в пресс-службе.

По вызову выехала бригада спасателей, и надо отдать должное, мужчина продержался на верхушке до их приезда. Его сняли с дерева с помощью трехколенной лестницы. Состояние спасенного было оценено как удовлетворительное, помощь врачей ему не понадобилась.

Пожарные сняли горожанина с дерева с помощью трехколенной лестницы. Фото: МЧС.

- Как выяснилось на месте, горожанин хотел помочь, но ему самому потребовалась помощь. Мужчина рассказал, что на дерево забрался, чтобы спасти попугая, - добавили в МЧС.

К сожалению, в ведомстве лишь рассказали о том, что горожанина с дерева сняли, а вот чем закончилась история с попугаем - неясно. Надеемся, что тоже благополучно, ведь птичку-то жалко.

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