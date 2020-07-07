2020-07-07T15:32:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Квартиры в Минске подешевели до минимума за последние 7 месяцев

Но не все, а только на вторичном рынке
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Сегодня разница между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках составляет 71 доллар СШАСегодня разница между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках составляет 71 доллар СШАФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Приятные новости для тех, кто планирует обзавестись жильем в столице. Телеканал «Беларусьпередает, что квартиры на вторичке подешевели до минимального значения за 7 месяцев. Только за неделю квадрат б/у-жилья потерял 0,4% и сегодня составляет 1394 доллара США.

А вот на рынке новостроек наблюдается плюсовая ценовая динамика: за неделю квадрат подорожал на 0,2% и теперь в среднем стоит 1323 доллара США. Таким образом, разница между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках составляет 71 доллар США. Напомним, еще два месяца назад разрыв между ними составлял 100 долларов.

Эксперты недвижимого рынка Беларуси отмечают, что новые продавцы по-прежнему предлагают более низкие цены, но разница со вторичкой сокращается. Например, средняя цена объектов, которые появились на рынке на прошлой неделе, была всего на 20 долларов за метр квадратный ниже, чем в объявлениях, размещенных ранее.

КСТАТИ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что из-за коронавируса россияне стали интересоваться недвижимостью в Беларуси. Причем не только квартирами и дачами, но и коммерческими помещениями. Эксперты считают, что повышенный спрос связан с двумя условиями. Во-первых, с инвестпривлекательностью недвижимости в Беларуси, что сопряжено с временным лагом в изменениях курсов национальных валют и стоимости недвижимости. Да и уровень цен в Минске и в Беларуси существенно ниже, что и вызывает интерес к таким сделкам. А во-вторых, россиян привлекает подход белорусских властей к ситуации с коронавирусом. В Беларуси не вводились строгие эпидемические меры, что также могло сказаться на резком росте спроса на белорусскую недвижимость в глазах россиян.

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