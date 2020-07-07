Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года: больше 64 тысяч заразившихся и еще 7 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года

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Стало известно, сколько человек в Беларуси еще заразились коронавирусом. Официальные данные Минздрав опубликовал в телеграм-аккаунте.

Так, во вторник, 7 июля, стало известно, что общее число заболевших в Беларуси коронавирусом преодолело еще один психологический рубеж - больше 64 тысяч заразившихся. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 199 пациентов, общее число в итоге - 64 тысячи 3 заболевших с начала пандемии.

Увеличилось и количество белорусов, которые смогли справиться с коварным вирусом.

- За все время распространения пандемии на территории республики выздоровели и выписаны 51 тысяча 902 пациента, - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, за минувшие сутки из больниц выписано еще 782 человека. Это значительный показатель. Так как, например, накануне, после выходных, из больниц было выписано всего 249 человек.

Что касается тестирования на коронавирус, то снижаются и эти цифры: всего 4,027 тысячи проведенных исследований за минувшие сутки. И 1 миллион 78 тысяч 267 тестов на ковид за все время пандемии.

С сожалением в Минздраве сообщили и о новых скончавшихся от вируса - умерли еще 7 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За весь период распространения инфекции в республике от коронавируса умерло 436 человек.

По информации ресурса worldometers.info, Беларусь оказалась на 19-м месте по заболеваемости коронавирусом на все население. Так, заболеваемость COVID-19 возросла в республике до 6752 инфицированных на миллион человек.

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