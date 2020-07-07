Лукашенко рассказал, когда пустят прямую электричку из Минска в аэропорт

Раньше поезда между столицей и аэровокзалом уже ходили, но с заездом в Смолевичи

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На встрече с активом Минска Александр Лукашенко затронул тему транспортной инфраструктуры столицы. По словам президента, в городе реконструируется кольцевая автодорога, крупнейшие магистрали, строятся развязки в самых проблемных местах. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию третья линия метро. Также глава государства дал ответ на вопрос, который интересовал многих белорусов: когда же все-таки пустят прямую электричку из Минска в национальный аэропорт?

Александр Лукашенко заявил, что электричку из столицы подведут в течение 2 - 3 лет следующей пятилетки. Об этом сообщает пресс-служба президента. Пятилетка у нас начинается в 2021 году - следовательно, первые электропоезда могут поехать в 2022 - 2023 гг.

Предполагается, что путь аэроэкспресса из столицы до здания аэропорта пройдет по уже существующему железнодорожному пути в направлении Москвы до станции Городище. А вот уже от этой остановки предстоит проложить новый 18-километровый участок пути непосредственно до здания аэровокзала.

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