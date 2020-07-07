2020-07-07T15:37:58+03:00
Политика
КП Беларусь

МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»

Ранее в сеть попало видео из Ржева, где якобы сопровождение Лукашенко из-за эпидситуации все-таки было в защитных масках
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Путин и Лукашенко вместе открывали мемориал во Ржеве, и на официальных фото нет ни одного человека в защитной маске. Фото: пресс-служба Кремля.Путин и Лукашенко вместе открывали мемориал во Ржеве, и на официальных фото нет ни одного человека в защитной маске. Фото: пресс-служба Кремля.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» сообщала о том, что в интернете появились кадры с торжественного открытия мемориала в Тверской области, где присутствовали Путин и Лукашенко.

Ресурс Mediaiq сделал акцент на том, что на видео, которое не вошло в репортажи гостелеканалов, зафиксировано, что помощники Александра Лукашенко на встрече ходили в защитных масках, а все документы и запись в книге почетных гостей действующий президент Беларуси подписывал только личной ручкой.

Пресс-секретарь белорусского дипведомства заявил, что выводы российских журналистов - фейк, сообщил tut.by. Согласно официальному заявлению представителя МИДа, на кадрах, которые попали в интернет, в масках все-таки нет ни одного из членов делегации Беларуси.

- Тем более в масках нет ни одного из помощников главы государства, - добавил Анатолий Глаз и уточнил. - И это комментарий не о том, нужно или не нужно носить маски. В каждой стране свои правила на данный счет. Например, для наших российских коллег, как и попавших в кадр - это обязательное требование, к которому мы относимся с пониманием. Но это комментарий о журналистике, подаче материала и факт-чекинге.

Предположительно, люди в масках среди белорусской делегации - это все-таки сотрудники российской Федеральной службы охраны.

Напомним, еще в мае пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что тест на коронавирус Александр Лукашенко не делал, так как чувствует себя хорошо, живет за городом, не менял образ жизни и «у него крепкий иммунитет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко про коронавирус: Мы с этой бедой справились, и нужно не допустить повторной эпидемии.

Белорусский лидер добавил, что очень важно было не допустить в стране паники. С этим в Беларуси тоже справились (подробности).

Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!

В интернете появились эксклюзивные кадры из жизни президентского пула (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мелитина Станюта все-таки уволилась с ОНТ после конфликта из-за поста в соцсетях
«Творите, собирайте залы! Сколько заработаете - все ваше»: Лукашенко обратился к творческой интеллигенции
МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»
Лукашенко рассказал, когда пустят прямую электричку из Минска в аэропорт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года: больше 64 тысяч заразившихся и еще 7 умерших
Квартиры в Минске подешевели до минимума за последние 7 месяцев
Птичку жалко: в Калинковичах МЧС спасли мужчину, который полез на дерево за попугаем
Могилевский облисполком оштрафовали на 840 рублей за отписку на обращение
Лукашенко пообещал белорусам реформы, но с одним но
Лукашенко о создании ПВТ: Это заслуга не тех, кто бегает и кричит - "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время
Александр Лукашенко: В Минске надо сокращать строительство