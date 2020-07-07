МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»

Путин и Лукашенко вместе открывали мемориал во Ржеве, и на официальных фото нет ни одного человека в защитной маске. Фото: пресс-служба Кремля.

Ранее в сеть попало видео из Ржева, где якобы сопровождение Лукашенко из-за эпидситуации все-таки было в защитных масках

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«Комсомолка» сообщала о том, что в интернете появились кадры с торжественного открытия мемориала в Тверской области, где присутствовали Путин и Лукашенко.

Ресурс Mediaiq сделал акцент на том, что на видео, которое не вошло в репортажи гостелеканалов, зафиксировано, что помощники Александра Лукашенко на встрече ходили в защитных масках, а все документы и запись в книге почетных гостей действующий президент Беларуси подписывал только личной ручкой.

Пресс-секретарь белорусского дипведомства заявил, что выводы российских журналистов - фейк, сообщил tut.by. Согласно официальному заявлению представителя МИДа, на кадрах, которые попали в интернет, в масках все-таки нет ни одного из членов делегации Беларуси.

- Тем более в масках нет ни одного из помощников главы государства, - добавил Анатолий Глаз и уточнил. - И это комментарий не о том, нужно или не нужно носить маски. В каждой стране свои правила на данный счет. Например, для наших российских коллег, как и попавших в кадр - это обязательное требование, к которому мы относимся с пониманием. Но это комментарий о журналистике, подаче материала и факт-чекинге.

Предположительно, люди в масках среди белорусской делегации - это все-таки сотрудники российской Федеральной службы охраны.

Напомним, еще в мае пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что тест на коронавирус Александр Лукашенко не делал, так как чувствует себя хорошо, живет за городом, не менял образ жизни и «у него крепкий иммунитет».

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