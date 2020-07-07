«Творите, собирайте залы! Сколько заработаете - все ваше»: Лукашенко обратился к творческой интеллигенции

Общаясь с активом Минщины, действующий глава страны перечислил успехи Беларуси в сфере культуры. Но подчеркнул, что есть над чем работать, и если работать, поможет не только президент, но и господь

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О том, что в Беларуси создано все, чтобы творческие люди могли самореализоваться, во время встречи с минским активом во вторник, 7 июля, заявил Александр Лукашенко, написала пресс-служба президента.

Так, говоря о культурной сфере, глава страны заметил, что за прошедшие годы в Беларуси многие учреждения культуры прошли реконструкцию, ежегодна традиция различных фестивалей.

- Пожалуйста, идите, выступайте. Мы создали все для «творцаў», чтобы они могли творить. Творите, собирайте залы. Сколько заработаете - все ваше, - заявил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер пояснил, что по ряду направлений в культсфере, например в литературной отрасли, все еще имеется нереализованный потенциал.

- Есть над чем работать. И надо работать. Если работаешь, не только президент, но и господь поможет, - сделал выводы глава республики.

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