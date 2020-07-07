Мелитина Станюта все-таки уволилась с ОНТ после конфликта из-за поста в соцсетях

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Недавно «Комсомолка» писала о том, что рубрику известной белорусской гимнастки и многократного призера чемпионатов мира и Европы Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ. До этого спортсменка весьма остро отреагировала на политические события в Беларуси, смело высказавшись о них в своем инстаграме. Но на тот момент речи о прекращении программы не шло, с Мелитиной даже никто не разговаривал на эту тему.

И вот 7 июля в интервью изданию The village гимнастка рассказала, что уволилась с телеканала по собственному желанию. В понедельник, 6 июля, у Мелитины состоялся разговор с директором ОНТ Маратом Марковым.

- Я уволилась сама. Возможно, мне бы что-то предложили, но я опередила. Был долгий разговор с директором, но это мое решение.

На вопрос, хотели ли ее оставить, гимнастка ответила, что было все сложно. Она приняла это решение по ходу разговора. Поняла, что увольняется и не хочет дальше.

- Канал подразумевал, что, выкидывая этот пост, мне должно было быть очевидно, что меня уволят. Но у нас не было договоренности о том, что я должна согласовывать с ОНТ свои посты в инстаграме. У нас была договоренность, что я буду согласовывать каждое свое интервью. Это началось в 2018 году. Я должна была спрашивать перед каждым интервью, могу ли я согласиться.

По словам спортсменки, ей было крайне не рекомендовано общаться с некоторыми СМИ, а если поступало предложение об интервью, то сначала она должна была получить разрешение на него, а потом согласовать сам текст. Речи о постах в соцсетях не шло.

Опубликовала бы Мелитина пост, зная, что будут такие последствия? На этот вопрос она ответила так:

- Я не жалею и да, я написала бы. Я не считаю свой пост каким-то знаменем. Это мои личные эмоции и я вправе их выражать. Я никого не оскорбляла этим постом.

Мелитина Станюта уволилась по собственному желаниюФото: Виктор ДРАЧЕВ

Также спортсменка рассказала, что с похожими проблемами сталкивалась и раньше. В 2018 году девушка участвовала в проекте «Я не буду это есть» на "БелСате".

- Это была возможность сняться всей семьей, с подругами. Передача про еду, не политику. После этого мою рубрику сняли с ОНТ и предложили мне перейти в редакторский отдел. Я решила уволиться, но тогда меня вызвали к директору, сказали, чтобы я не встревала в политические моменты и все согласовывала. Я согласилась, потому что мне хотелось построить телевизионную карьеру. Хотелось делать передачу не только про спортсменов, но и про их команду. Ведь каждая моя медаль - это результат не только мой, но всей команды. Даже работников аэропорта, которые помогали переносить обручи.

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