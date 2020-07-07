2020-07-08T09:28:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Генпрокуратура прокомментировала призывы к так называемой общенациональной забастовке в Беларуси на 3 августа 2020 года

В ведомстве предупредили, что информация в сети заведомо ложная и искаженная
Надежда БУТОВИЧ
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В Генпрокуратуре предупредили, что грозит за участие в несанкционированной забастовке.В Генпрокуратуре предупредили, что грозит за участие в несанкционированной забастовке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси, в интернете и на различных телеграм-аккаунтах в последнее время стали распространяться «анонимные призывы к участию 3 августа 2020 года в пробной общенациональной забастовке». Неизвестные пользователи призывают граждан к всеобщей забастовке длительностью 2,5 часа для того, чтобы выразить требования освободить так называемых политзаключенных и обеспечить справедливость избирательного процесса.

- В таких призывах до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий, - пояснили в пресс-службе.

Так, в Генпрокуратуре пояснили, что «активисты» говорят, что пришедшим на протесты не грозят прогулы и увольнения, если на работе их не будет до 3 часов.

В свою очередь правоохранители предупреждают: чтобы избежать конфликтов с правоохранителями, нанимателями и избежать возможных судебных разбирательств, следовать подобным рекомендациям все же не стоит. И работники имеют право на санкционированную забастовку, и тогда она не признается прогулом. А вот участники незаконных протестов могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности.

- Для выражения мнений в вопросах государственности и жизни общества существуют другие механизмы. То, что звучит в соцсетях - это не что иное, как подстрекательства к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность, - констатировали в Генпрокуратуре, призвав граждан взвешенно и конструктивно подходить к реализации права на свободное выражение мнений.

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