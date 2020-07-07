2020-07-07T21:28:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бабушка говорила с соседкой на другой стороне улицы и в этот момент ее 5-летнего внука сбила машина

Бабушка говорила с соседкой на другой стороне улицы и в этот момент ее 5-летнего внука сбила машина
НАДЕЖДА БУТОВИЧ
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По факту аварии возбуждено уголовное дело. Фото: t.me/skgovbyПо факту аварии возбуждено уголовное дело. Фото: t.me/skgovby
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ДТП с наездом на маленького мальчика произошло на территории Молодечненского района, проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

В субботу, 4 июля, в деревне Носилово водитель «Фольксвагена» сбил на сельской улице 5-летнего ребенка. Мальчик, по информации следствия, стоял в момент аварии у края проезжей части.

- После аварии водитель сам повез ребенка в больницу, где медики оказали первую помощь, - добавили в СК.

Уточняется, что на улице ребенок был не один, на противоположной стороне дороги с соседями болтала его бабушка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

- Взрослым необходимо постоянно осуществлять контроль за детьми, особенно вблизи проезжеи части. В силу возраста маленькие дети не могут оценивать и предвидеть опасность от проезжающих мимо авто. Водители при этом должны быть бдительными, помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо, - предупредили в СК.

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Дети-велосипедисты пострадали на дорогах Беларуси в прошедшие выходные, 4 - 5 июля.

Подробности аварий с несовершеннолетними пострадавшими сообщили в милиции (подробности).

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