В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, но муж спустил все деньги на ставках

О том, что деньги исчезли со счета, гомельчанин сообщил сам Фото: Александр Новиков

Супруг воспользовался тем, что жена – инвалид по зрению, и втайне перевел деньги себе на карточку

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Нехорошая история произошла в семье 34-летней мозырянки – инвалида по зрению, и 26-летнего уроженца Гомеля. Все началось с того, что женщина поддалась уговорам мужа и взяла на свое имя потребительские займы. В общей сложности ее кредитовали на сумму около 5 тысяч долларов – эти деньги предназначались для развития своего дела. Супруг мозырянки уверял, что будет заниматься ремонтом компьютерной техники. Однако в итоге деньги потратили на повседневные нужды. Чтобы рассчитаться с долгами, женщина решила продать квартиру.

После осуществления сделки деньги были зачислены на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу. Воспользовавшись тем, что супруга фактически лишена зрения, мужчина втайне перевел деньги себе на карточку, а оттуда – на свой аккаунт в букмекерской конторе. Прошло немного времени и глава семьи проиграл на онлайн-ставках всю сумму – без малого 18 тысяч долларов.

О том, что деньги исчезли со счета, гомельчанин сообщил сам. Сначала женщина попыталась самостоятельно отследить движение средств, но после неудачной попытки обратилась в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений. Он не судим, но привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Также мужчина в свои 26 лет более 10 раз менял паспорт, в том числе по причине изменения фамилии. Об этом сообщает МВД Беларуси.

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