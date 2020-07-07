2020-07-07T22:26:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за эпидемии коронавируса Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси

При этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных выразил заинтересованность в приглашении международных наблюдателей
Сергей Диндиков
Поделиться:
Готовность приехать для наблюдения за выборами в Беларуси также выражали представители СНГГотовность приехать для наблюдения за выборами в Беларуси также выражали представители СНГФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будут присутствовать на президентских выборах в РБ. 7 июня это прозвучало в заявлении председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных.

«Обсуждение наблюдения с ассамблеей состоялось», - рассказал он. Но всё же он хотел бы, чтобы её представители поприсутствовали, пишет БЕЛТА.

Однако члены Парламентской ассамблеи заявили, что не смогут отправить к нам наблюдателей. Связано это с пандемией коронавируса.

Отметим, что на президентские выборы ещё ни разу не было официального приглашения международных наблюдателей. Не так давно министром иностранных дел Владимиром Макеем было сделано заявление, что приглашение на выборы обязательно к ним поступит. Министерство иностранных дел по этому вопросу сейчас консультируется с министерством здравоохранения. Заместителем министра Олегом Кравченко с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир в последних числах июня был обсуждён вопрос по этой теме по телефону.

Следить за выборами в РБ хотят и наблюдатели из СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»

Ранее в сеть попало видео из Ржева, где якобы сопровождение Лукашенко из-за эпидситуации все-таки было в защитных масках (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн человек
Из-за эпидемии коронавируса Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси
В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, но муж спустил все деньги на ставках
Бабушка говорила с соседкой на другой стороне улицы и в этот момент ее 5-летнего внука сбила машина
Генпрокуратура прокомментировала призывы к так называемой общенациональной забастовке в Беларуси на 3 августа 2020 года
Мелитина Станюта все-таки уволилась с ОНТ после конфликта из-за поста в соцсетях
«Творите, собирайте залы! Сколько заработаете - все ваше»: Лукашенко обратился к творческой интеллигенции
МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»
Лукашенко рассказал, когда пустят прямую электричку из Минска в аэропорт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года: больше 64 тысяч заразившихся и еще 7 умерших
Квартиры в Минске подешевели до минимума за последние 7 месяцев
Птичку жалко: в Калинковичах МЧС спасли мужчину, который полез на дерево за попугаем
Могилевский облисполком оштрафовали на 840 рублей за отписку на обращение
Лукашенко пообещал белорусам реформы, но с одним но
Лукашенко о создании ПВТ: Это заслуга не тех, кто бегает и кричит - "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время
Александр Лукашенко: В Минске надо сокращать строительство