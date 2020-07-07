Из-за эпидемии коронавируса Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси

Готовность приехать для наблюдения за выборами в Беларуси также выражали представители СНГ Фото: Павел МАРТИНЧИК

При этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных выразил заинтересованность в приглашении международных наблюдателей

Изменить размер текста: A A

Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будут присутствовать на президентских выборах в РБ. 7 июня это прозвучало в заявлении председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных.

«Обсуждение наблюдения с ассамблеей состоялось», - рассказал он. Но всё же он хотел бы, чтобы её представители поприсутствовали, пишет БЕЛТА.

Однако члены Парламентской ассамблеи заявили, что не смогут отправить к нам наблюдателей. Связано это с пандемией коронавируса.

Отметим, что на президентские выборы ещё ни разу не было официального приглашения международных наблюдателей. Не так давно министром иностранных дел Владимиром Макеем было сделано заявление, что приглашение на выборы обязательно к ним поступит. Министерство иностранных дел по этому вопросу сейчас консультируется с министерством здравоохранения. Заместителем министра Олегом Кравченко с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир в последних числах июня был обсуждён вопрос по этой теме по телефону.

Следить за выборами в РБ хотят и наблюдатели из СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»

Ранее в сеть попало видео из Ржева, где якобы сопровождение Лукашенко из-за эпидситуации все-таки было в защитных масках (подробности).