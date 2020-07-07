Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн человек

В предыдущие сутки выявлено 202,5 тысяч заболевших и 4,1 тысяча смертей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки заразились более 172 тыс человек

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На 7 июля в мире официально зарегистрировано 11,5 млн человек инфицированных COVID-19 и 535,7 тысяч умерших. За сутки заразились 172,5 тыс. Умерших стало больше на 3,4 тыс. Это с учётом статистики всемирной организации здравоохранения, в которой учитываются только официально подтвержденные случаи заражений и смерти, которые предоставляют государства. В предыдущие сутки выявлено 202,5 тысяч заболевших и 4,1 тысяча смертей, пишет БЕЛТА.

На первом месте по количеству заразившихся находится Регион Северной и Южной Америки. Здесь 5,9 млн. инфицированных. Суточный прирост составил 94,7 тысячи заболевших. Количество умерших там стало больше на 1,7 тыс. и составляет сейчас 266,7 тысяч.

Европа насчитывает 2,8 млн заболевших и 200,6 летальных исходов. За сутки количество заболевших увеличилось на 18,6 тысяч, умерших стало больше на 413 человек.

«Бронза» у Восточно-Средиземноморского региона. Здесь уже 1,18 млн заболевших. Умерло за время пандемии 28,1 тыс. человек. За 24 часа инфицированных стало на 16,9 тыс больше, умерло 536 заразившихся.

Лидерство по количеству больных по прежнему удерживают США - 2,87 млн. На втором месте Бразилия с 1,6 млн заразившихся. Третье место у Индии с 719,6 тыс. На четвёртом месте соседняя Россия с 694,2 тысячами заболевших. Далее следует Перу (302,7 тыс.), Чили (298,5 тыс.), Великобритания (285,7 тыс.), Мексика (256,8 тыс.), Испания (251,7 тыс.), Иран (243 тыс.).

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