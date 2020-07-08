2020-07-08T10:08:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден, и вспышка только ускоряется

Глава ВОЗ подчеркнул, что в мире на данный момент зарегистрировано 11,5 миллиона случаев заражения инфекцией
ИННА КОРСАК
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В ВОЗ заявили, что вспышка коронавируса тоолько ускоряется, а пик еще не достигнутВ ВОЗ заявили, что вспышка коронавируса тоолько ускоряется, а пик еще не достигнутФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На официальном сайте ВОЗ во вторник, 7 июля, состоялся брифинг, на котором глава Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик коронавируса еще не достигнут, а наоборот, вспышка ускоряется.

«В самом начале вспышки COVID-19 за 12 недель было выявлено 400 тысяч случаев заражения инфекцией. Если мы возьмем прошедшие выходные, то в мире было выявлено 400 тысяч случаев. Могу утверждать, что вспышка ускоряется. Нельзя сейчас утверждать, что мы вышли на пик, это не так», - прокомментировал глава ВОЗ.

Он также добавил, что всего в мире на данный момент зарегистрировано 11,5 миллиона случаев заражения инфекцией COVID-19. И отметил, что «некоторым странам удалось добиться прогресса, чтобы сократить смертность от коронавируса, но в других она по-прежнему растет». Всего от коронавируса скончалось более 535 тысяч человек.

Эксперты ВОЗ также отметили, что на данном этапе врачи научились лучше работать с пациентами, которые подхватили инфекцию, у них уже есть опыт. Но число новых случаев заражения коронавирусом растет каждый день. И если в апреле - мае фиксировали 100 тысяч случаев, то в июне число случаев COVID-19 выросло до 200 тысяч. Это говорит о том, что вспышка ускоряется.

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