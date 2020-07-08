Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом на 50 тысяч евро отправлена из Литвы в Беларусь

Гуманитарная помощь из Литвы отправлена в Беларуси. Фото: МИД Литвы

Страна-соседка отправила в Беларусь 16 800 литров дезжидкости и 8400 одноразовых халатов

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На сайте МИД Литвы сообщили, что в Беларусь была отправлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.

«Во вторник, 7 июля, выехала гуманитарная помощь в Беларусь со средствами, которые были изготовлены в Литве», - сказано в сообщении МИД.

Также в МИД проинформировали, что данная гуманитарная помощь для Беларуси предназначена решением правительства Литовской Республики от 3 июня.

За 50 тысяч евро было приобретено 16 800 литров дезжидкости и 8400 одноразовых халатов.

Напомним, что в Беларуси число зараженных коронавирусом уже превысило 64 тысячи человек.

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