Лукашенко высказался о блогерах в интернете: Когда мне называют фамилии, то я начинаю чесать затылок и думаю: кто это такие?

Лукашенко высказался на встрече с активом Минска о логерах и подчеркнул, что они не формируют мнение. Фото: пресс-служба президента

Президент добавил, что блогеры хоть и думают, что формируют общественное мнение, но это не так

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На телеканале СТВ в программе Новости «24 часа» показали сюжет со встречи Александра Лукашенко с активом Минска, которая состоялась во вторник, 7 июля. Президент высказался о блогерах, которые пытаются в интернете формировать общественное мнение.

«Признаюсь, что я не очень погружен в интернет, но мне докладывают, кто там пытается хайповать и пОстится. Я же правильно сказал? Правильно. Когда мне называют фамилии этих блогеров, то я начинаю чесать затылок и думаю: кто это такие? Вас даже родственники долго вспоминают», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что блогеры хоть и думают, что пытаются формировать мнение, но это не так. И призвал всех собравшихся стать «мнения формирующими людьми».

«Не упустите из рук это святое, что должно принадлежать вам. Именно вы должны формировать мнение, и никто другой», - подчеркнул Лукашенко.

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