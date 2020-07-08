Минск выступает за скорейшее открытие границ с Россией
Он подчеркнул, что в снятии ограничений нуждаются как жители, так и экономики двух стран.
- Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу, - цитирует слова Владимира Андрейченко БелТА.
Он отметил, что восстановить допандемийный режим работы экономик и адаптировать их к вызовам современности "можно только совместными усилиями".
- В парламентском преломлении это означает прежде всего выравнивание союзного правового поля и профилактику противоречий в национальных законодательствах, - сказал председатель Палаты представителей.
По его словам, именно это и станет одним из главных направлений работы комиссий Парламентского собрания.Также он отметил, что союзные паралментарии выступают за восстановлене очных контактов.
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