2020-07-08T09:17:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Минск выступает за скорейшее открытие границ с Россией

О необходимости скорейшего снятия ограничений в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и Р
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Минск выступает за скорейшее открытие границ с РоссиейМинск выступает за скорейшее открытие границ с РоссиейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Он подчеркнул, что в снятии ограничений нуждаются как жители, так и экономики двух стран.

- Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу, - цитирует слова Владимира Андрейченко БелТА.

Он отметил, что восстановить допандемийный режим работы экономик и адаптировать их к вызовам современности "можно только совместными усилиями".

- В парламентском преломлении это означает прежде всего выравнивание союзного правового поля и профилактику противоречий в национальных законодательствах, - сказал председатель Палаты представителей.

По его словам, именно это и станет одним из главных направлений работы комиссий Парламентского собрания.Также он отметил, что союзные паралментарии выступают за восстановлене очных контактов.

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