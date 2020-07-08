Лукашенко поздравил Райкина с юбилеем: Своим талантом и характерными ролями в кино вы заслужили всенародную любовь

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Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Ему 8 июля исполнилось 70 лет.

«Своим талантом и характерными ролями в кино и на сцене театра вы по праву заслужили всенародную любовь», - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Райкину здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни.

«Пусть ваше творчество и дальше продолжает дарить зрителям вдохновение. И пусть продолжают укрепляться культурные связи между нашими народами», - добавил Лукашенко.

Константин Райкин 10 лет играл на сцене Театра «Современник». За это время он исполнил более 30 ролей. В 1988 году Райкин стал худруком театра «Сатирикон» и является им и сегодня.

Константин Райкин неоднократно становился обладателем престижнй премии «Золотая маска». А в 2010 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.