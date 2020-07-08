В Минске пьяный водитель сбил два светофора. Один из них упал на притормозивший автомобиль

В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Машины получили механические повреждения

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В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске 6 июля, в понедельник, водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил два светофора. Один из них упал на остановившийся «Фольксваген".

«Сотрудникам удалось выяснить, что автомобиль «Ниссан» двигался по улице Плеханова в направлении проспекта Рокоссовского. Когда он совершал поворот налево, то не снизил скорость и врезался в два светофора», - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь.

В ДТП, к счастью, никто не пострадал. У машин механические повреждения.

Водителя, который находился за рулем «Ниссана», оперативно доставили в учреждение здравоохранения для определения его физического состояния. На данный момент известно, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.